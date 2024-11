A graphic featuring a man wearing an Islamic skullcap surrounded by several women in saris, along with the logo of ABP News, is circulating with a false and communal claim that it shows the Hindi news channel ran a story exploring why Hindu women are attracted to Muslim men.

BOOM found that the picture in the graphic was generated using artificial intelligence, and the font used does not match the font used ABP News in its graphics. The channel also issued a clarification confirming that the graphic is fake and was not published by them.

A verified user on X shared the image with a sarcastic caption claiming, "I request ABP News with folded hands!! Do not post such things, all these things are secret, please do not tell everyone".



(Original Text in Hindi: ABP न्यूज वालों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है !! ऐसी पोस्ट ना डाले ये सब बाते गुप्त होती है कृपया सबको ना बताए)





Click here to view the post and here for an archive.

Fact Check

BOOM found that the font in the viral graphic differs from other graphics posted by ABP News on their official social media handles. The difference is stark when compared to an original post from ABP News's official X account.

भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ले ली है. इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो गए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया. उन्होंने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, 'संजीव खन्ना को उनके… pic.twitter.com/KxmCsTOVgh — ABP News (@ABPNews) November 11, 2024

Click here to view the post.

We also analysed the image using TrueMedia's AI detector tool which determined the image to be AI-generated.





Click here to see the result.

ABP News also issued a clarification stating that the viral graphic circulating on social media is fake.

In a tweet, the channel said, "This postcard being circulated on social media in the name of ABP News is completely fake. No such post has been shared from the social media handle of ABP News. Some anti-social elements are sharing such posts with the aim of disturbing mutual harmony. We will take legal action against such people. You are requested to avoid fake news and trust only our social media handles for correct news."

abp न्यूज़ के नाम पर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है यह पोस्ट कार्ड पूरी तरह से फर्जी है. इस तरह की कोई भी पोस्ट abp न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर नहीं हुई हैं. आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने के उद्देश्य से कुछ असामाजिक तत्व ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे हैं. हम ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी… pic.twitter.com/jsSacUchY1 — ABP News (@ABPNews) November 13, 2024

Click here to view the post and here for an archive.